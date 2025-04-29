Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,2%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник уменьшаются на 1,2%, до $375,8 за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе во вторник уменьшаются на 1,2%, до $375,8 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $375,6 за тысячу кубометров (-1,3%). Затем их стоимость составила $375,8 (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $380,5 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах.