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Аяз Мусеибов: ГИС-технологии играют ключевую роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Аяз Мусеибов: ГИС-технологии играют ключевую роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана Широкие возможности применения геоинформационных систем (ГИС) открываются в рамках работ по капитальной реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
ИКТ
29 апреля 2025 г. 11:54
Аяз Мусеибов: ГИС-технологии играют ключевую роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Широкие возможности применения геоинформационных систем (ГИС) открываются в рамках работ по капитальной реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов в ходе церемонии закрытия и награждения победителей “GIS-Tech Marathon 2025”.

По его словам, в Азербайджане ощущается нехватка специалистов в сфере ГИС, несмотря на высокий спрос на такие кадры.

"Сегодня ГИС-технологии позволяют принимать более точные и оперативные решения при управлении чрезвычайными ситуациями и природными ресурсами. Их применение охватывает широкий спектр сфер - от экологии до градостроительства. В Азербайджане ГИС активно используются как в государственных проектах, так и в частном секторе", - отметил А. Мусеибов.

Он подчеркнул, что развитие и внедрение геоинформационных систем имеет стратегическое значение для социально-экономического прогресса страны и построения устойчивых моделей управления: "ГИС играют незаменимую роль в экологическом мониторинге, управлении транспортной инфраструктурой и планировании городского пространства".

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Версия на азербайджанском языке Ayaz Museyibov: “GIS-texnologiyaları işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında mühüm rol oynayır”
Версия на английском языке Ayaz Museyibov: GIS technologies play key role in restoration of liberated Azerbaijani territories

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