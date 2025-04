Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский встретился с проректором Университета ADA Фаризом Исмаилзаде.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсети "X".

В ходе встречи были отмечены широкие перспективы для развития сотрудничества.