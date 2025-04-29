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Представитель Джибути: Азербайджан стремится к расширению международного взаимодействия

Представитель Джибути: Азербайджан стремится к расширению международного взаимодействия Джибути заинтересован в установлении более тесного партнерства с Азербайджаном и неправительственными организациями страны.
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 11:57
Представитель Джибути: Азербайджан стремится к расширению международного взаимодействия

Джибути заинтересован в установлении более тесного партнерства с Азербайджаном и неправительственными организациями страны.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный директор Национального агентства по делам людей с инвалидностью, советник президента Джибути по вопросам инвалидности Дуале Саид Махамуд в кулуарах второго дня учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

"Для меня большая честь присутствовать на учреждении этой платформы. Очень важно, чтобы наши страны были связаны и на уровне гражданского общества. Делегация Джибути принимала участие в климатической конференции COP29 в прошлом году, и мы рады снова быть в Баку - уже в рамках этого важного форума", - отметил он.

По его словам, Джибути приветствует политический прогресс в направлении создания совместной платформы и высоко оценивает участие многих стран в этом процессе.

"Мы надеемся на тесное сотрудничество с правительством Азербайджана и всеми НПО, присоединившимися к платформе. Это крайне важная инициатива для всех стран, и мы гордимся тем, что принимаем участие в ней с самого начала. Особенно радует активное вовлечение Азербайджана и его стремление к расширению международного взаимодействия", - подчеркнул представитель Джибути.

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Версия на английском языке Djibouti rep: Azerbaijan seeks to expand int'l co-op
Версия на азербайджанском языке Cibuti nümayəndəsi: Azərbaycan beynəlxalq qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə can atır

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