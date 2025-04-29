В Азербайджане предлагают на год продлевать трудовые контракты медиков после достижения ими 65 лет

11:30

В Азербайджане предлагают продлевать трудовые контракты с медицинскими работниками, достигшими 65-летнего возраста, сроком до одного года.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила депутат Жаля Алиева на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Она отметила, что среди медиков, достигших пенсионного возраста, есть квалифицированные специалисты, которые все еще востребованы.

"Сейчас договор (с медработником, достигшим 65 лет) можно продлить максимум на три месяца. Я предлагаю увеличить этот срок до шести месяцев или до одного года", - сказала она.

Председатель комитета Муса Гулиев поддержал инициативу, подчеркнув важность создания новых рабочих мест и активной занятости, вместо замещения пожилых специалистов молодыми.

"Если здоровье позволяет специалисту продолжать трудовую деятельность в пожилом возрасте, нужно дать ему такую возможность", - считает депутат.