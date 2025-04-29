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НДЦ планирует стать расчетным агентом

НДЦ планирует стать расчетным агентом 11:49
Финансы
29 апреля 2025 г. 12:09
НДЦ планирует стать расчетным агентом

Национальный депозитарный центр (НДЦ) планирует внедрить новый банковский модуль и выступить в качестве расчетного агента.

Как сообщает Report, об этом заявил глава стратегического отдела НДЦ Али Алиев на мероприятии в Баку на тему "Роль депозитария в экосистеме".

По его словам, центр в 2024 году реализовал 2 из 6 задач, предусмотренных в "Стратегии развития НДЦ на 2024–2026 годы":

"Это услуги по консультированию и электронному голосованию (E-vote). Также НДЦ планирует реализовать функцию рассчетного агента. В настоящее время расчетными агентами на рынке капитала выступают банки. Согласно стратегии, планируется создать новый банковский модуль и возложить на НДЦ функцию расчетного агента. Другие направления деятельности - финансовые услуги - также найдут отражение в новом банковском модуле".

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