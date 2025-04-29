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Кавелашвили: Надеюсь, Тбилиси, Баку и Ереван и в будущем продолжат работу на уровне МИД

Кавелашвили: Надеюсь, Тбилиси, Баку и Ереван и в будущем продолжат работу на уровне МИД Грузия, Азербайджан и Армения и в будущем могут продолжить работу в трехстороннем формате по линии внешнеполитических ведомств.
В регионе
29 апреля 2025 г. 12:14
Кавелашвили: Надеюсь, Тбилиси, Баку и Ереван и в будущем продолжат работу на уровне МИД

Грузия, Азербайджан и Армения и в будущем могут продолжить работу в трехстороннем формате по линии внешнеполитических ведомств.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе переговоров с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном в Ереване.

По словам Кавелашвили, недавняя встреча замглав МИД трех стран, состоявшаяся в Тбилиси, в очередной раз подтвердила готовность Грузии содействовать диалогу, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Кроме того, президенты Грузии и Армении обсудили вопрос расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

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Версия на английском языке Kavelashvili: 'I hope Tbilisi, Baku and Yerevan will continue to work at level of Foreign Ministry in future'
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Ermənistan prezidentləri regional məsələləri müzakirə ediblər

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