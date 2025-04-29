Кавелашвили: Надеюсь, Тбилиси, Баку и Ереван и в будущем продолжат работу на уровне МИД

Грузия, Азербайджан и Армения и в будущем могут продолжить работу в трехстороннем формате по линии внешнеполитических ведомств.

Грузия, Азербайджан и Армения и в будущем могут продолжить работу в трехстороннем формате по линии внешнеполитических ведомств.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе переговоров с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном в Ереване.

По словам Кавелашвили, недавняя встреча замглав МИД трех стран, состоявшаяся в Тбилиси, в очередной раз подтвердила готовность Грузии содействовать диалогу, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Кроме того, президенты Грузии и Армении обсудили вопрос расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям.