В Милли Меджлисе предложили включить практические вопросы в экзамены для медработников

В Милли Меджлисе предложили включить практические вопросы в экзамены для медработников

В Милли Меджлисе предложили включить практические вопросы в экзамен по сертификации медицинских работников.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Муса Гулиев на заседании возглавляемого им комитета по труду и социальной политике.

По его словам, экзаменационные вопросы должны быть более практически ориентированными и соответствовать специализации врача.

Гулиев отметил, что на экзаменах иногда задаются вопросы, никак не относящиеся к профессиональной деятельности медика. "В вопросы нужно включать то, что будет необходимо практикующему врачу в его повседневной работе", - подчеркнул депутат.

Кроме того, парламентарий прокомментировал предлагаемые поправки в законы Азербайджана, согласно которым медработники, не сдавшие экзамен по сертификации, смогут сохранить рабочее место и зарплату в течение 6 месяцев.

" Это даст им возможность подготовиться к пересдаче без потери работы. Такой подход не только защитит трудовые права медиков, но и будет способствовать повышению качества их работы и профессионализма", - считает Муса Гулиев.