Мелвин Ваджири: Азербайджан - пример для подражания в вопросе вовлечения гражданского общества в глобальные процессы

Азербайджан - пример для подражания в вопросе вовлечения гражданского общества в глобальные процессы.

Азербайджан задал темп важному процессу вовлечения неправительственных организаций в глобальные инициативы, и это пример, достойный подражания.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах второго дня учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку заявил журналистам глава Коалиции НПО по социальному развитию при ООН Мелвин Ваджири.

"Здесь, в Азербайджане, мы начинаем новый этап. И именно Азербайджан задает темп. За восемь лет моей работы с НПО по всему миру я впервые вижу, чтобы правительство столь открыто стремилось к взаимодействию с неправительственными организациями и предложило площадку, на которой гражданское общество может сотрудничать с властями и оказывать поддержку государственным инициативам", - подчеркнул он.

По его словам, инициатива Азербайджана демонстрирует, как государство может не только дополнять усилия НПО, но и привлекать к процессу партнеров из стран Глобального Юга.