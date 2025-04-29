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Мелвин Ваджири: Азербайджан - пример для подражания в вопросе вовлечения гражданского общества в глобальные процессы

Мелвин Ваджири: Азербайджан - пример для подражания в вопросе вовлечения гражданского общества в глобальные процессы Азербайджан - пример для подражания в вопросе вовлечения гражданского общества в глобальные процессы.
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 12:13
Мелвин Ваджири: Азербайджан - пример для подражания в вопросе вовлечения гражданского общества в глобальные процессы

Азербайджан задал темп важному процессу вовлечения неправительственных организаций в глобальные инициативы, и это пример, достойный подражания.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах второго дня учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку заявил журналистам глава Коалиции НПО по социальному развитию при ООН Мелвин Ваджири.

"Здесь, в Азербайджане, мы начинаем новый этап. И именно Азербайджан задает темп. За восемь лет моей работы с НПО по всему миру я впервые вижу, чтобы правительство столь открыто стремилось к взаимодействию с неправительственными организациями и предложило площадку, на которой гражданское общество может сотрудничать с властями и оказывать поддержку государственным инициативам", - подчеркнул он.

По его словам, инициатива Азербайджана демонстрирует, как государство может не только дополнять усилия НПО, но и привлекать к процессу партнеров из стран Глобального Юга.

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Версия на азербайджанском языке Melvin Vaciri: Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin qlobal proseslərə cəlb edilməsi məsələsində nümunəvi ölkədir
Версия на английском языке Melvine Wajiri: Azerbaijan serves as model for involving civil society in global processes

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