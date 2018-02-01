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    Посол Мексики посетил Центральную избирательную комиссию Азербайджана

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел сегодня встречу  с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым. 

    Как сообщили Report в посольстве, на встрече посол Лабардини представил обширную информацию о деятельности и функциях Национального избирательного института этой страны.

    Также представил статистические данные и некоторые наиболее специфические детали процедур, которые будут проводиться в ходе предстоящих выборов в Мексике. Дипломат подчеркнул, что Национальный избирательный институт готов делиться своим опытом по проведению выборов с различными зарубежными странами.

    Председатель Комиссии, в свою очередь, рассказал о структуре и функциях руководимого им ведомства. 

    Стороны поприветствовали укрепление двусторонних связей между Азербайджаном и Мексикой в последние годы.

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