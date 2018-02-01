Посол Мексики посетил Центральную избирательную комиссию Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел сегодня встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым.

Как сообщили Report в посольстве, на встрече посол Лабардини представил обширную информацию о деятельности и функциях Национального избирательного института этой страны.

Также представил статистические данные и некоторые наиболее специфические детали процедур, которые будут проводиться в ходе предстоящих выборов в Мексике. Дипломат подчеркнул, что Национальный избирательный институт готов делиться своим опытом по проведению выборов с различными зарубежными странами.

Председатель Комиссии, в свою очередь, рассказал о структуре и функциях руководимого им ведомства.

Стороны поприветствовали укрепление двусторонних связей между Азербайджаном и Мексикой в последние годы.