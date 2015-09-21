Посол: Латвия поддерживает территориальную целостность Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Азербайджане Юрисом Маклаковсом.

- Как Вы оценили бы уровень двусторонних отношений между нашими странами?

- Хотел бы этот вопрос разделить на две части. Уже пребывая в Азербайджане, и, начав дипломатическую миссию, я встречаюсь с государственными руководителями и встречался как с вашим президентом Ильхамом Алиевым во время вручения верительных грамот, так и с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. В этих разговорах всегда отмечались наши дружеские отношения, как между нашими президентами, так и между министрами. Я думаю, что если президенты и министры могут показать хорошие, реальные примеры сотрудничества, это значит, что сотрудничество - хорошее. Но в то же самое время, как Вы сказали, доволен ли я, мне кажется, что каждый человек должен немножко подымать свою цель выше, чем конкретное достижение на этот момент. Амбиции у каждого человека должны быть намного выше, чем он может достигнуть, тогда может быть развитие и прогресс. Поэтому, хочу сказать, что, ознакомившись как с экономическими, так и с другими показателями в нашем сотрудничестве, я хочу поставить себе цели намного выше, чтобы достичь большего прогресса в отношениях за время моего пребывания в вашей прекрасной стране.

- Какие Ваши первые впечатления от Азербайджана?

- Я хотел бы сказать, что, может быть, я еще не посетил многие места тут, но Баку оставляет у меня очень глубокие впечатления, потому что город очень исторический. Если есть история, если есть исторические места, музеи, такие как музей Ширваншахов, музей ковра, Девичья Башня, такие места оставляют очень хорошие впечатления. Посетил Гобустан, где имеется музей, который создавался при помощи латышских художников. Мои первые впечатления очень хорошие.

- Будучи новоназначенным послом Латвии в Азербайджане, какие цели Вы поставили перед собой? Ранее Вы были командующим Вооруженных Сил Латвии, намерены ли Вы развивать военные связи?

- Моя задача и мой приоритет - это улучшение экономических связей, и это я отметил как на встрече с президентом Ильхамом Алиевым, так и на встрече с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. Поэтому, я хочу сказать, что я буду всячески стараться улучшить экономические связи.

Что касается моего военного прошлого, оно никуда не исчезло, и я всегда буду замечать вопросы, связанные с безопасностью. В то же время, был визит министра обороны, были определенные заготовки для работы, но пока что в этой отрасли каких-либо планов со стороны моего государства нет. Если появится заинтересованность, я готов непосредственно работать и в тех отраслях, в которых заинтересовано мое государство и Азербайджан.

- Уже многие года товарооборот между нашими странами держится на одинаковом уровне. В качестве причины этого называется удаленность государств. Что Вы намерены предложить, чтобы увеличить товарооборот между двумя странами?

- Вы отметили ключевое слово - расстояние. Я полностью согласен, что в наших взаимоотношениях нужно уменьшить расстояние. В нашем глобальном мире важно, и это то, что я уже отметил на встрече с нашими туристическими компаниями, чтобы был постоянный рейс, чтобы авиарейсы не были сезонными. Второе, В Азербайджане есть очень много интересных мест, которые можно посетить, с которыми можно ознакомиться. Но в то же самое время, я хочу сказать, что в Латвии очень мало знают о них. Две недели назад из Латвии приезжали туристические компании, которые посетили эти места и привезут эту информацию в Прибалтику. Нужно наладить обмен информацией, наладить рейс между нашими странами, который не будет временным. Это даст возможность и для предпринимательства, в дальнейшем приезжать, знакомиться и делать какие-либо общие проекты в бизнесе. Если перейти конкретно к проектам, господин президент на встрече со мной указал сельское хозяйство, которое является приоритетом этого года в Азербайджане. Я хочу сказать, что я начну сначала рассматривать вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, потому что имеется обоюдный интерес в этой области. Я считаю важным начать какие-либо разработки в этой сфере. И, если говорить конкретно, я подготовил письмо, которое уже направлено в латвийское министерство сельского хозяйства, чтобы рассмотреть сотрудничество в этой области.

- Говоря о туризме, сколько азербайджанцев посетили Латвию в этом году?

- В среднем за месяц в течение года мы выдаем по 170 виз для четырех стран: Латвия, Эстония, Словакия и Словения. Из этих 170 виз большинство составляют латвийские визы. Динамика в течение года меняется и когда есть рейс Рига - Баку, общее количество выданных виз составляло по 320 виз на все четыре страны, из которых 180 - это латвийские визы. То есть, интерес есть, но что я заметил, и когда я разговаривал с представителями AirBaltic, количество людей, которые едут сюда, недостаточно. Поэтому, возвращаясь к предыдущему вопросу, нужно показать в Латвии, что такое Азербайджан.

- Что Вы можете сказать о гуманитарной сфере? В последние годы наблюдается заинтересованность азербайджанской молодежи в обучении в латвийских вузах. Планируется ли открытие стипендии или программ для азербайджанских студентов?

- Я хочу привести очень хороший пример: на данный момент в Рижской юридической школе организуется программа, которая проводится не в первый год, и есть два студента из Азербайджана, которые получают образование по европейскому праву. В то же самое время, я знаю, что количество обучающихся в Латвии студентов увеличивается. Для улучшения отношений необходимо более тесное сотрудничество между нашими министерствами образования. С этой точки зрения, хочу сказать, что когда я просматривал договоры между двумя странами, я заметил, что там нет договора об образовании. Если, будет заключен такой договор, будут выделены стипендии для обучения в Латвии. Будем работать, чтобы такой договор был заключен.

- Как Вы оцениваете председательство Латвии в Европейском Союзе и какие положительные изменения произошли в Латвии после председательства?

- Было очень много дискуссий по поводу председательства, который является очень сложным процессом. Вопросы, которые поднимались во время председательства, в том числе и вопросы Восточного Партнерства, имели приоритет, и одним из таких приоритетов была названа Центральная Азия. Я считаю, что Латвии удалось привлечь внимание к странам Восточного Партнерства и Центральной Азии. Если нет интереса, нет и развития. Привлечение интереса уже является хорошим показателем. В то же самое время, во время нашего председательства было принято решение о том, что нужно иметь индивидуальный подход к странам ВП. Нельзя подходить к странам ВП как к единому блоку с одинаковым отношением. Каждая страна имеет свою специфику, поэтому подход к этим странам должен быть индивидуальным, не навязывая шаблоны, которые ЕС считает необходимым.

В целом, Латвия оценивает наше председательство положительно, учитывая выдвинутые инициативы, проекты, потому что они не закончатся только на нашем председательстве. Другие страны эти же проекты будут продолжать. Полгода это маленький срок, чтобы добиться каких-либо значительных успехов, поэтому нужно рассматривать это в более длительной перспективе.

- Недавно в Европарламенте была принята резолюция в отношении Азербайджана. Будучи представителем страны-члена ЕС, каково Ваше мнение об этом? Считаете ли Вы, что это может повлечь выход Азербайджана из Восточного Партнерства?

- Я хочу сказать, что задачей ЕС не является навязывание какого-то вектора сотрудничества. Каждая страна должна выбрать с кем она хочет сотрудничать, что она хочет достигнуть, потому что это решение по внешней политике принимает руководство каждой страны. Если Азербайджан желает сотрудничать с Европейским Союзом, это решение будет соблюдаться. Что касается резолюцией Европарламента, то конечно Европарламент является отдельным институтом Европейского Союза, и это не в моей компетенции критиковать решения европейского института. Но в любом случае, несмотря ни на какую резолюцию, ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном, и это самое главное, что может быть, и это сотрудничество должно существовать. Посмотрите, в ЕС представлены 28 стран, и все они хотят сотрудничать с Азербайджаном, и почти все эти страны прислали своих послов, имеется представительство ЕС в Баку. Мне кажется, нужно просто работать и идти вперед.

- Какова позиция Латвии по отношению к вопросу мигрантов с Ближнего Востока. Намерена ли Латвия присоединиться к квотам для приема беженцев?

- Вы знаете, сегодня у нас идет большая дискуссия по этому вопросу. В латвийском парламенте представлены несколько политических партий. Есть партии, которые не согласны с некоторыми установками в ЕС, потому что изначально говорилось об одной квоте, затем об увеличении квоты. В любом случае, хочу сказать, что ЕС - это организация, которая основывается на общих ценностях, где вопросы солидарности очень важны. То, что в Латвии проходят дискуссии, это очень хорошо, потому что если есть партии, есть мнения, все должны выслушать, чтобы принять правильное решение. Конечно, вопрос миграции, доставляет дополнительные хлопоты для всего руководства в ЕС, и Латвии придется с этим как-то соглашаться, мириться.

- Считаете ли Вы, что миграционный поток может подорвать безопасность Европы? Означает ли это, на ваш взгляд, распад Шенгенской зоны?

- Этот вопрос, конечно должен рассматриваться, и те, кто прибывают в Европу, должны быть зарегистрированы. Это нормальная практика ко всем гражданам, которые прибывают в Шенгенскую зону. Я вполне с Вами соглашаюсь, что это ведет за собой и вопросы безопасности.

- Какова позиция Латвии по вопросу нагорно-карабахского конфликта?

- Наше руководство не раз высказывалось по этому поводу. Мы выступаем за территориальную целостность Азербайджана, и эта позиция Латвии за все эти годы не изменялась, мы будем строго стоять на этих принципах. Война - это самый последний шаг в решении какого-либо диспута или вопросов. Поэтому моя позиция заключается в решении конфликта мирным способом, что является и позицией моего государства. Латвия будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана.