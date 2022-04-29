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Встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении состоится 2 мая

Встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении состоится 2 мая Очередная встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении состоится 2 мая.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 18:57
Встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении состоится 2 мая
Хикмет Гаджиев

Очередная встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении состоится 2 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведут встречу в Брюсселе 2 мая.

"Будем обсуждать вопросы, связанные с отношениями Армении и Азербайджана. Если мы сможем получить ответы на все вопросы в Брюсселе, то можем обсуждать возможность встречи в Брюсселе лидеров стран", - заявил Армен Григорян в эфире радио "Свобода".

Предыдущая встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении прошла в Брюсселе 30 марта. В ней приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev mayın 2-də Brüsseldə Armen Qriqoryanla görüşəcək

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