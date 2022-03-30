Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении

Сегодня в Брюсселе Евросоюз провел встречу высокопоставленных официальных лиц Армении и Азербайджана.

Сегодня в Брюсселе Евросоюз провел встречу высокопоставленных официальных лиц Армении и Азербайджана.

Об этом передает Report со ссылкой на веб-сайт ЕС.

Встреча была организована с целью выработки совместных усилий двух стран по поиску решений ряда вопросов.

В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили подготовку к встрече, которая состоится 6 апреля 2022 года в Брюсселе.

В ней приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.