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Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении

Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении Сегодня в Брюсселе Евросоюз провел встречу высокопоставленных официальных лиц Армении и Азербайджана.
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 23:12
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении

Сегодня в Брюсселе Евросоюз провел встречу высокопоставленных официальных лиц Армении и Азербайджана.

Об этом передает Report со ссылкой на веб-сайт ЕС.

Встреча была организована с целью выработки совместных усилий двух стран по поиску решений ряда вопросов.

В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили подготовку к встрече, которая состоится 6 апреля 2022 года в Брюсселе.

В ней приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə görüş keçirəcək

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