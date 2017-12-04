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    Новый спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл в Азербайджан

    Это первый визит Тойво Клаара в Баку после назначения на должность© Foto: Эхо Кавказа

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар  прибыл  в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе визита 4-5 декабря Т. Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.

    Это первый визит Т. Клаара в Баку после назначения на должность.

    Напомним, 13 ноября Совет ЕС утвердил его кандидатуру на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

    Тойво Клаар на этом посту сменил посла Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 8 июля 2014 года.

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