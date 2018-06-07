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    Несколько городов Израиля и Азербайджана рассматривают возможности побратимства

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Несколько городов Израиля и Азербайджана рассматривают возможности побратимства".

    Об этом Report сказал руководитель международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" (АзИз)  Лев Спивак.

    По его словам, в настоящее время данный вопрос застопорился на полгода ввиду того, что в октябре в Израиле пройдут муниципальные выборы.

    "Как пройдут муниципальные выборы, мы вернемся к этому проекту. Пока конкретных "пар" нет. Есть запросы от 5-6 городов в Азербайджане и Израиле, которые в принципе хотели бы установить побратимские отношения. Наша задача заключается в том, чтобы разобраться, кто кому больше подходит, у кого есть общие интересы", - сказал Л.Спивак.

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