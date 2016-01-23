​Назначен новый заместитель председателя делегации Азербайджана в ПАСЕ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель председателя делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявил Report член делегации, председатель Партии великого созидания Фазиль Мустафа.

Он отметил, что представляющая правящую Партию "Ени Азербайджан" депутат Севиндж Фаталиева отстранена от должности заместителя председателя делегации Азербайджана в ПАСЕ. На место С.Фаталиевой назначен депутат Милли Меджлиса от ПЕА Вусал Гусейнов.

Ф.Мустафа сообщил, что делегация Азербайджана в ПАСЕ 24 января отправится в Страсбург для участия в зимней сессии организации.

В состав делегации Азербайджана в ПАСЕ из 11 человек входят Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа, Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Эльхан Сулейманов, Рафаэль Гусейнов, Ровшан Рзаев, Муслим Мамедов, Эльшан Мусаев, Вюсал Гусейнов, Сабир Гаджиев.

Фазиль Мустафа отметил, что глава делегации, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов не поедет в Страсбург, и не примет участие на зимних сессиях ПАСЕ: "У Самеда Сеидова возникли проблемы со здоровьем. Поэтому делегацию возглавит Вусал Гусейнов."

В первый день сессии ПАСЕ, которая продлится до 30 января, будет избран новый президент и вице-президент Ассамблеи, и будут обсуждаться организационные вопросы. На заседании также будут проводиться обширные дискуссии по двум докладам на темы "Нагорный Карабах и Сарсангское водохранилище", "Население приграничных районов Азербайджана преднамеренно лишено водоснабжения", будут приняты соответствующие решения.

В рамках сессии пройдет обмен мнениями по вопросам кризиса мигрантов в Европе, иностранных боевиков в Сирии и Ираке, ситуации в Косово, борьбы с международным терроризмом и сохранения европейских стандартов и ценностей, защите правозащитников в странах-участницах Совета Европы и на другие темы.