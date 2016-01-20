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    На следующей неделе состоится заседание рабочей группы относительно правового статуса Каспия

    На встрече будут обсуждены вопросы распределения дна Каспийского моря

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 27-28 января в столице Туркменистана Ашхабаде состоится заседание рабочей группы, состоящей из должностных лиц прикаспийских государств, относительно правового статуса Каспия.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов. 

    Х.Халафов отметил, что если на встрече в Ашхабаде будут согласованы все нерешенные вопросы, в конце этого года в Астане (Казахстан) может пройти Каспийский саммит.

    "Основные разногласия по данному вопросу заключаются в распределении дна Каспийского моря и в судоходстве", - добавил замминистра. 

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