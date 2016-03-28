МВД Азербайджана выразило благодарность Беларуси за сотрудничество в связи с задержанным в Бакинском метрополитене

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Одним из примечательных аспектов в связи с задержанным 25 марта гражданином Беларуси, пытавшимся проникнуть в бакинское метро через вентиляционную трубу, было взаимное оперативное информирование соответствующих госструктур двух стран относительно задержанного и активное сотрудничество в этом деле.

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Садиг Гёзалов отметил, что расследования по факту продолжаются. Он заявил, что соответствующие меры в отношении задержанного осуществляются в соответствии с требованиями соглашения о сотрудничестве, подписанного между министерствами внутренних дел двух стран.

Он также выразил благодарность правоохранительным органам Беларуси за оперативные ответы на запросы азербайджанской стороны в отношении задержанного и за близкое участие в этом деле.