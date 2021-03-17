МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество

"Украина и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые стремятся развивать дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество"

Украина и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые стремятся развивать дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру вопросов двустороннего сотрудничества. Именно этой цели и служил визит заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара в Баку. Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Украины.

Как заявили в пресс-службе, во время встреч В. Боднара в Администрации Президента и Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики в феврале особое внимание уделялось развитию политического диалога между двумя странами, взаимодействию в рамках международных и региональных организаций. Обсуждались также отдельные аспекты выполнения договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан в декабре 2019 года.

"Василий Боднар выразил благодарность руководству Азербайджана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, подробно проинформировал о ситуации на востоке нашей страны, а также об усилиях руководства Украины относительно деоккупации Крыма", - заявили в МИД Украины, добавив, что В. Боднар также передал Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой приглашение на торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины, которые пройдут в Киеве 23-24 августа этого года.

Отмечается, что во время встреч и переговоров отдельное внимание было уделено важному для обеих стран вопросу сотрудничества в рамках ОЧЭС. Василий Боднар отметил заинтересованность Украины в реализации уставной цели Организации — превращение Черноморского региона в зону мира, стабильности и экономического процветания. Деятельность ОЧЭС должна быть сфокусирована на экономических проектах, которые выгодны всем странам-членам Организации.

"Взаимодействие Украины с Азербайджаном в ОЧЭС и другими партнерами должно создать также новые дополнительные возможности для усиления интегрального экономического сотрудничества в Черноморском регионе и мировых экономических процессах в целом. Важную роль в этом процессе может сыграть реструктуризация Делового совета ОЧЭС, запуск стартапов, совершенствования процедур перевозок грузов, реализация проекта «электронное разрешение», а также согласование таможенных и пограничных процедур благодаря синхронизации цифровых государственных услуг и использования BLOCKCHAIN ​​технологий.

С целью реализации этих важных задач Украина выдвинула своего кандидата на должность Генерального секретаря Постоянного международного секретариата ОЧЭС и рассчитывает на соответствующую поддержку азербайджанской стороны", - заявили в МИД Украины.

Марина Гончарук