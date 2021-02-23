Замглавы МИД Украины находится с визитом в Азербайджане

Стороны обсудили перспективные направления деятельности ОЧЭС, сотрудничество с ЕС и ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, в ходе визита В. Боднар встретился с заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Стороны обсудили перспективные направления деятельности ОЧЭС, сотрудничество с ЕС и ООН для реализации целевых социально-экономических проектов, а также синергию со смежными регионами и отдельными ведущими странами.

Было отмечено, что взаимодействие Украины с Азербайджаном в ОЧЭС и другими партнерами должно создать новые дополнительные возможности для усиления интегральной экономического сотрудничества в Черноморском регионе и мировых экономических процессах.

По мнению сторон, совместными усилиями необходимо повысить качество деятельности ОЧЭС путем реализации программ государственно-частного партнерства с целью удовлетворения требований делового сообщества всех стран региона. В частности, это касается реструктуризации деятельности Делового совета ОЧЭС, запуска стартапов, совершенствования процедур перевозок грузов, реализация проекта "электронное разрешение", а также согласование таможенных и пограничных процедур благодаря синхронизации цифровых государственных услуг и использования BLOCKCHAIN ​​технологий. Важно также усилить деятельность ОЧЭС для создания электронной базы данных для реализации бизнес предложений, проведения деловых онлайн-встреч и тематических бизнес-форумов.

В ходе встречи также совместно отмечена важность использования положительного опыта, наработанного в рамках деятельности ГУАМ, а также развития сотрудничества между регионами стран-партнеров.