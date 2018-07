​МИД: Сотрудники The New York Times посетили Карабах с соблюдением законов Азербайджана

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика предварительно была проинформирована газетой The New York Times о намерении совершить визит, министерством иностранных дел Азербайджанской Республики была оформлена виза для въезда на территорию Азербайджана для сотрудников The New York Times, а также выдана аккредитация для осуществления журналисткой деятельности на территории страны, в том числе на оккупированных территориях. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя посещение журналистами газеты The New York Times оккупированных территорий Азербайджана.

Он отметил, что сотрудники The New York Times посетили оккупированные территории Азербайджана с соблюдением законов Азербайджанской Республики для подготовки репортажа об армяно-азербайджанском конфликте.

Напомним, что сотрудники газеты The New York Times недавно посетили оккупированные территории Азербайджана и написали цикл статей об этом.