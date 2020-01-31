Халаф Халафов: Баку ценит сотрудничество с Киевом

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел встречу с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой в Киеве, в ходе которой стороны обсудили приоритетные мероприятия двустороннего диалога на ближайшую перспективу, сообщает Report со ссылкой на сайт Офиса.

"Игорь Жовква отметил важность реализации Украиной и Азербайджаном совместных проектов, прежде всего в инфраструктурной и энергетической отраслях. Халаф Халафов подтвердил настроенность Азербайджана углублять практическое сотрудничество с Украиной во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также высоко оценил действенное сотрудничество двух государств на международной арене", - говорится в сообщении.

Стороны также уделили особое внимание обсуждению ожидаемых результатов 12-го заседания Совместной межправительственной украинский-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая проходит в Киеве 30-31 января 2020 года.