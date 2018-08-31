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    Кремль: Президенты Азербайджана и России встретятся 1 сентября в Сочи

    Ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Встреча президентов Азербайджана и России  Ильхама Алиева и  Владимира Путина состоится 1 сентября в Сочи. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    "Первого сентября в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом… По итогам переговоров ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что лидеры рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, будет проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

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