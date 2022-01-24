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Избран новый председатель ПАСЕ

Избран новый председатель ПАСЕ Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс.
Внешняя политика
24 января 2022 г. 16:41
Избран новый председатель ПАСЕ

Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс.

Как сообщает французское бюро Report, выборы состоялись сегодня в рамках открывшейся в Страсбурге зимней сессии ПАСЕ.

Т. Кокс сменит на этом посту сенатора Хендрика Дамса из Бельгии. Бельгийский парламентарий занимал пост президента организации в 2020-2021 годах. Из-за пандемии он пробыл на этом посту два года.

Отметим, что на эту должность также претендовала украинский депутат Мария Мезенцева. Однако ей удалось набрать всего 80 голосов.

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Версия на английском языке New PACE chairman elected
Версия на азербайджанском языке Tini Koks AŞPA-nın yeni prezidenti seçilib

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