Избран новый председатель ПАСЕ

Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс.

Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс.

Как сообщает французское бюро Report, выборы состоялись сегодня в рамках открывшейся в Страсбурге зимней сессии ПАСЕ.

Т. Кокс сменит на этом посту сенатора Хендрика Дамса из Бельгии. Бельгийский парламентарий занимал пост президента организации в 2020-2021 годах. Из-за пандемии он пробыл на этом посту два года.

Отметим, что на эту должность также претендовала украинский депутат Мария Мезенцева. Однако ей удалось набрать всего 80 голосов.