Начала работу зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как передает Report, одними из основных вопросов зимней сессии Ассамблеи станут дебаты о борьбе с пандемией COVID-19 с помощью мер общественного здравоохранения, о борьбе с ростом ненависти к ЛГБТ в Европе, об отравлении Алексея Навального и др.
Из-за мер по недопущению распространения коронавируса зимняя сессия пройдет в гибридном формате с 24 по 28 января.
Азербайджанская делегация также примет участие в работе зимней сессии ПАСЕ.