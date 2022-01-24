Начала работу зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) 2022 года

В Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report, одними из основных вопросов зимней сессии Ассамблеи станут дебаты о борьбе с пандемией COVID-19 с помощью мер общественного здравоохранения, о борьбе с ростом ненависти к ЛГБТ в Европе, об отравлении Алексея Навального и др.

Из-за мер по недопущению распространения коронавируса зимняя сессия пройдет в гибридном формате с 24 по 28 января.

Азербайджанская делегация также примет участие в работе зимней сессии ПАСЕ.