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Начала работу зимняя сессия ПАСЕ

Начала работу зимняя сессия ПАСЕ В Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) 2022 года
Внешняя политика
24 января 2022 г. 13:43
Начала работу зимняя сессия ПАСЕ
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В Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report, одними из основных вопросов зимней сессии Ассамблеи станут дебаты о борьбе с пандемией COVID-19 с помощью мер общественного здравоохранения, о борьбе с ростом ненависти к ЛГБТ в Европе, об отравлении Алексея Навального и др.

Из-за мер по недопущению распространения коронавируса зимняя сессия пройдет в гибридном формате с 24 по 28 января.

Азербайджанская делегация также примет участие в работе зимней сессии ПАСЕ.

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