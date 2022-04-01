Хикмет Гаджиев: Освобожденные земли - в числе самых загрязненных минами территорий

Минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана. Сегодня освобожденные земли Азербайджана одна из самых загрязненных минами территорий в мире.

Минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана. Сегодня освобожденные земли Азербайджана входят в число самых загрязненных минами территорий в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

"В ходе оккупации эти территории были разрушены и усеяны минами, но Азербайджан все восстановит и посадит там деревья... Азербайджан занимается восстановлением земель, чтобы люди могли туда вернуться и чувствовали себя безопасно", - заявил Х. Гаджиев.

По его словам, процесс разминирования требует взаимного сотрудничества в различных секторах. "Мы верим, что Азербайджан может предложить специальную платформу для постоянных обсуждений минной проблемы, и что эта платформа принесет пользу", добавил Х. Гаджиев.