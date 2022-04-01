ANAMA: Минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана

Приоритеты Азербайджана до 2030 года включают восстановление освобожденных от оккупации территорий и возвращение туда вынужденных переселенцев.

Приоритеты Азербайджана до 2030 года включают восстановление освобожденных от оккупации территорий и возвращение туда вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель председатель Правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Глава ANAMA подчеркнул, что минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана, поскольку освобожденные от армянской оккупации территории сильно загрязнены минами.

Он отметил, что в стране ведутся постоянные работы по разминированию этих территорий. По его словам, с ноября 2020 года разминировано около 25 тыс. га территорий, 23 тыс. мин обезврежено.

По его словам, проходящая сегодня в Баку конференция является важной платформой для обмена мнениями и опытом в данной сфере. В частности он также отметил вклад ООН в разминирование в Азербайджане.