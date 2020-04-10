Наверх

Главы МИД Азербайджана и России обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и России обсудят вопросы двустороннего сотрудни

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с распространением коронавируса. 

Министры согласились провести более широкое обсуждение вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Россия передала Азербайджану тест-системы для диагностики коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!