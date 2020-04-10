Главы МИД Азербайджана и России обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с распространением коронавируса.

Министры согласились провести более широкое обсуждение вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Россия передала Азербайджану тест-системы для диагностики коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.