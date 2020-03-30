Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для диагностики коронавируса

"Прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову".

Об этом Report заявили в посольстве России в Азербайджане.

"В свете складывающейся в мире неблагоприятной ситуации по распространению инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, Российская Федерация стремится оказывать максимально возможную помощь странам-партнерам в его диагностике. В этой связи Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала соответствующие тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию и КНДР", - заявили в посольстве России, отметив, что придают "особое значение тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджаном".

В дипмиссии сообщили, что "в целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса на территории наших двух соседних государств министерству здравоохранения Азербайджана с начала марта было передано российской стороной на безвозмездной основе 70 наборов тест-систем из расчета на 7 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19".

Ранее сообщалось, что Россия поставила тест-системы для диагностики коронавируса 10 странам, в том числе в Азербайджан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.