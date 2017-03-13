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    Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов посетит Азербайджан

    В конце марта намечается визит министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова в ОАЭ

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В мае запланирован визит в Азербайджан министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

    Об этом заявил Report, посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров.

    Он сказал, что в конце марта министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов поедет в ОАЭ. В ходе визита Р. Усубов встретится со своим коллегой из ОАЭ.

    Д. Шикаров отметил, что проведение очередного заседания двухсторонней экономической комиссии намечается в Абу-Даби. По словам посла, если заседание состоится, то делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым посетит ОАЭ.

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