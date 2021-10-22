Глава МИД Греции совершит визит на Южный Кавказ

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ближайшее время планирует совершить визит на Южный Кавказ

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ближайшее время планирует совершить визит на Южный Кавказ.

Как передает грузинское бюро Report, этот вопрос будет обсуждаться на сегодняшней встрече в Афинах между главой МИД Греции и председателем парламента Грузии Кахой Кучава.

Стороны обменяются мнениями об отношениях между двумя странами, евроатлантической интеграции Грузии, запланированном на декабрь саммите "Восточного партнерства".

Отметим, что К.Кучава участвует в Европейской конференции председателей парламентов, проходящей в столице Греции.