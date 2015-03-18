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    Глава МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в разрешении конфликта

    Работа по возвращению азербайджанских заложников ведется по дипломатическим каналам

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "Я хотел бы быть оптимистом, но последние высказывания официальных лиц Армении на высоком уровне, которые представляют собой агрессивную риторику, демонстрируют, что Армения не заинтересована в разрешении конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя перспективы переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

    Он напомнил, что 17 марта в Карсе была проведена торжественная церемония закладки проекта TANAP. Министр отметил, что Армения также могла бы быть привлечена в экономически выгодные региональные проекты, однако сначала Армения должна освободить оккупированные территории Азербайджана и отказаться от агрессивной риторики. 

    Комментируя вопрос об азербайджанских заложниках в армянском плену Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, глава МИД заявил, что работа по их возвращению ведется по дипломатическим каналам. Он напомнил, что ряд официальных лиц ЕС и США, в том числе  заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, находясь с визитом в Ереване, затрагивали этот вопрос. 

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