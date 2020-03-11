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Посол Франции: Благодарны Азербайджану за сотрудничество в борьбе с терроризмом

Франция благодарна Азербайджану за сотрудничество в борьбе с террором

В посольстве Франции в Азербайджане  отметили  Национальный День памяти жертв терроризма.

Как сообщает Report, выступая на мероприятии, посол Франции в Азербайджане Закари Грос назвал международный терроризм глобальной проблемой всего человечества.

"11 марта уже является днем памяти жертв терроризма во Франции. За последний период истории Франция неоднократно подвергалась террористическим атакам со стороны различных  группировок, в частности во время войны в Алжире, а также в 2012 году. Это все - большая трагедия. Необходимо продвигать и ценить наш гражданский диалог. Я благодарю всех людей, кто работает в правоохранительных органах, а также всех остальных, кто спасает жизни людей"-, сказал он.

Посол также поблагодарил Азербайджан за плодотворное сотрудничество в борьбе с терроризмом: "Мы еще лучше понимаем вызовы, с которыми сталкивается Азербайджан, и они практически схожи с нашими. Также благодарю Азербайджан за усилия, проявленные в борьбе против религиозной нетерпимости".

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