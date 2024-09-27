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Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Марокко

Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Марокко Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал своего марокканского коллегу Нассера Бурита о региональной повестке дня в области постконфликтного мира.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 12:19
Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Марокко

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал своего марокканского коллегу Нассера Буриту о региональной повестке дня в области постконфликтного мира.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Рад плодотворной беседе с министром иностранных дел Королевства Марокко Нассером Буритой, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. С нетерпением жду дальнейшего развития нашего сотрудничества, основанного на дружбе и солидарности", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Morocco mull cooperation

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