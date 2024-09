Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Марокко

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал своего марокканского коллегу Нассера Буриту о региональной повестке дня в области постконфликтного мира.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Рад плодотворной беседе с министром иностранных дел Королевства Марокко Нассером Буритой, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. С нетерпением жду дальнейшего развития нашего сотрудничества, основанного на дружбе и солидарности", - говорится в сообщении.