Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Марокко
Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел МароккоМинистр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал своего марокканского коллегу Нассера Бурита о региональной повестке дня в области постконфликтного мира.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал своего марокканского коллегу Нассера Буриту о региональной повестке дня в области постконфликтного мира.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".
"Рад плодотворной беседе с министром иностранных дел Королевства Марокко Нассером Буритой, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. С нетерпением жду дальнейшего развития нашего сотрудничества, основанного на дружбе и солидарности", - говорится в сообщении.
Glad to have a fruitful discussion with, Nasser Bourita, Foreign Minister of the Kingdom of #Morocco in the margins of #UNGA79. Looking forward to seeing further development of our cooperation based on friendship and solidarity.