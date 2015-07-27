​Азербайджан намерен сотрудничать с Эфиопией в сфере туризма

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Эльман Абдуллаев провел встречу с министром культуры и туризма Эфиопии Амином Абдулкадиром. Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Эфиопии.

В ходе встречи посол Э.Абдуллаев подробно проинформировал официального представителя Эфиопии об Азербайджане, успехах Азербайджана в сфере туризма и превращении страны в ведущий туристический центр региона. Посол отметил, что для развития туризма и привлечения туристов в стране создана самая современная туристическая инфраструктура, открыты отели самых известных мировых гостиничных сетей. Дипломат подчеркнул наличие в Азербайджане самых древних памятников материально-культурного наследия и религии в регионе. Он также отметил, что проведение в стране престижных мероприятий международного уровня, в частности, Европейских игр, является показателем превращения страны в важный международный центр.

В ходе встречи министр Амин Абдулкадир отметил, что Азербайджан достиг больших успехов под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, страна стремительно развивается и в короткие сроки получила известность в мире. Эфиопский министр подчеркнул заинтересованность его страны в сотрудничестве с Азербайджаном, а также указал на наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере культуры и туризма.