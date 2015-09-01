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    Азербайджан будет представлен на мероприятиях по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны в Пекине

    В посольство в связи с этим было направлено приглашение

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на мероприятиях по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября. Об этом Report сообщил второй секретарь посольства Азербайджана в Китае Ровшан Гусейнзаде.

    По его словам, в связи с мероприятием в посольство было направлено приглашение: "Было принято решение, что Азербайджан будет представлен послом Латифом Гандиловым".

    Торжественный парад в честь 70-летия победы пройдет в Пекине 3 сентября. Мероприятие посетят представители 49 cтран и генсек ООН

    В параде примут участие около 12 тыс. военнослужащих, покажут 500 единиц техники.

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