Азербайджан будет представлен на мероприятиях по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны в Пекине

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на мероприятиях по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября. Об этом Report сообщил второй секретарь посольства Азербайджана в Китае Ровшан Гусейнзаде.

По его словам, в связи с мероприятием в посольство было направлено приглашение: "Было принято решение, что Азербайджан будет представлен послом Латифом Гандиловым".

Торжественный парад в честь 70-летия победы пройдет в Пекине 3 сентября. Мероприятие посетят представители 49 cтран и генсек ООН.

В параде примут участие около 12 тыс. военнослужащих, покажут 500 единиц техники.