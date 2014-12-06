​Азербайджан и Иран обсудят вопрос обмена заключенными

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Советник министра юстиции Ирана Шахрух Хидаяти посетит Азербайджан.

Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, визит Ш.Хидаяти состоится 14 декабря.

В ходе визита он проведет встречи с представителями министерства юстиции Азербайджана, на которых будет обсужден вопрос передачи группы иранских граждан, отбывающих наказание в азербайджанских тюрьмах.

Отметим, что Иран и Азербайджан и ранее обменивали заключенными.