Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шефира с должности первого помощника главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шефира с должности первого помощника главы государства.

Как передает Repоrt, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - отмечается в указе.

Кроме того, уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий - с должности внештатного советника президента, Алена Вербицкая - с должности советника - уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины, Наталья Пушкарева отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

Вчера, 29 марта, президент также подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.