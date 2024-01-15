Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию в понедельник, 15 января.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию в понедельник, 15 января.

Как передает Report, об этом сам Зеленский сообщил в соцсетях.

"Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд", - написал он.

По словам президента, он поблагодарит за принципиальную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, а также проведет переговоры по усилению санкций в отношении России и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, финансовой поддержке и восстановлению Украины.