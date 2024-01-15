О нас

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию в понедельник, 15 января.
В регионе
15 января 2024 г. 16:01
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию в понедельник, 15 января.

Как передает Report, об этом сам Зеленский сообщил в соцсетях.

"Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд", - написал он.

По словам президента, он поблагодарит за принципиальную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, а также проведет переговоры по усилению санкций в отношении России и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zelenskyy arrives in Switzerland to attend Davos forum
Версия на азербайджанском языке Zelenski Davos İqtisadi Forumunda iştirak üçün İsveçrədədir

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
ФотоВ Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
9 января 2024 г. 06:16
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37
В Азербайджане завтра пойдет снег
В Азербайджане завтра пойдет снег
11 января 2024 г. 13:00
Задержан директор Greencard Azerbaijan Руфат Пириев
Задержан директор Greencard Azerbaijan Руфат Пириев
9 января 2024 г. 21:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi