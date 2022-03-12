Зеленский: Каждый десятый российский военнослужащий погиб на войне

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество военных, которые погибли, защищая свою землю.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество военных, которые погибли, защищая свою землю.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, с начала войны погибли 1 300 украинских солдат.

"У нас погибло где-то 1 300 военнослужащих, а у России - более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что это не его видение мира в целом, поскольку у россиян также есть родители.

"Их отправили, большинство из них в целом не знают, куда они приехали", - отметил Зеленский. По его словам, российские военные рассказывают о некоем фашизме. "Им надули в голову, извините за такое слово, своей информационной политикой, что мы здесь какие-то нацисты" - отметил Зеленский.