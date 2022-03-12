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Зеленский: Каждый десятый российский военнослужащий погиб на войне

Зеленский: Каждый десятый российский военнослужащий погиб на войне Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество военных, которые погибли, защищая свою землю.
В регионе
12 марта 2022 г. 20:19
Зеленский: Каждый десятый российский военнослужащий погиб на войне

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество военных, которые погибли, защищая свою землю.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, с начала войны погибли 1 300 украинских солдат.

"У нас погибло где-то 1 300 военнослужащих, а у России - более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что это не его видение мира в целом, поскольку у россиян также есть родители.

"Их отправили, большинство из них в целом не знают, куда они приехали", - отметил Зеленский. По его словам, российские военные рассказывают о некоем фашизме. "Им надули в голову, извините за такое слово, своей информационной политикой, что мы здесь какие-то нацисты" - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Müharibədə Rusiyanın hər on hərbçisindən biri həlak olub”

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