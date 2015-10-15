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    ​Замглавы МИД: Турция надеется, что Россия больше не нарушит воздушное пространство

    Замглавы МИД Турции призвал вернуться к тем отношениям, которые отвечают нашему добрососедскому партнерству

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Турции Али Кемаль Айдын выразил надежду, что повторение инцидента с нарушением воздушного пространства Турции со стороны России больше не повторится, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Инцидент, который имел место недавно, нас огорчил. Он мог привести к напряженности в наших отношениях, - сказал дипломат. - Однако в наших двусторонних отношениях есть точки соприкосновения, несмотря на различные разногласия".

    Замглавы МИД Турции призвал вернуться к тем отношениям, которые "отвечают нашему добрососедскому партнерству". "Надеемся, что подобные инциденты не повторятся", - заметил он.

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