​Замглавы МИД: Турция надеется, что Россия больше не нарушит воздушное пространство

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Турции Али Кемаль Айдын выразил надежду, что повторение инцидента с нарушением воздушного пространства Турции со стороны России больше не повторится, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент, который имел место недавно, нас огорчил. Он мог привести к напряженности в наших отношениях, - сказал дипломат. - Однако в наших двусторонних отношениях есть точки соприкосновения, несмотря на различные разногласия".

Замглавы МИД Турции призвал вернуться к тем отношениям, которые "отвечают нашему добрососедскому партнерству". "Надеемся, что подобные инциденты не повторятся", - заметил он.