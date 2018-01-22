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    Заместитель генсека НАТО находится с визитом в Турции

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер находится с визитом в Анкаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это первый визит в страну официальных лиц НАТО, после начала антитеррористической операции турецкой армией в сирийском Африне.

    Р.Гетемюллер проведет ряд встреч в министерстве иностранных дел Турции.

    Отметим, что некоторое время после начала турецкой армией операции "Оливковая ветвь", НАТО распространила заявление в связи с данным вопросом. В заявлении было сказано, что все государства имеют право защищать себя.

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