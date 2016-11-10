Загадочные смерти сотрудников "Турецких авиалиний"

Стамбул. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Сотрудники "Турецких авиалиний" находятся в панике. Членов экипажа рейса Стамбул-Нью-Йорк загадочным образом убивают в отеле. Полиция США считает, что это суицид".

Об этом в заявлении Report сообщила стюардесса "Турецких авиалиний", которая не хотела называть своего имени.

По ее словам, 25 октября этого года в отеле New York Marriot Long Island было найдено тело О.Эды, работавшей стюардессой в экипаже рейса Стамбул-Нью-Йорк: "Экипаж самолета после завтрака должен был вернуться в аэропорт. Однако Эда не выходила из отеля, и члены экипажа начали искать ее. Они вместе с сотрудниками отеля вошли в номер Эды, где обнаружили ее тело. Эда была повешена в ванной комнате. После расследования американская полиция заявила о самоубийстве, тело было отправлено в Турцию".

По словам стюардессы, это второй случай в этом отеле: "В данном отеле 6 месяцев назад было найдено тело повара "Турецких авиалиний" Джумхура Озмена, которого также обнаружили повешенным. Полиция США заявила, что это тоже суицид и направила тело в Стамбул. Никакое расследование по факту не проводилось".

Она отметила, что после случившегося все сотрудники "Турецких авиалиний" находятся в страхе: "Руководство авиакомпании предупредило, чтобы члены экипажа рейсов в США оставались в номерах по двое. Но это не выход. Я хорошо знала Эду. Говорят, якобы она покончила с собой из-за разлуки с любимым человеком. Это неправда. Она жила одна в Стамбуле. Если бы это было так, то она покончила бы с собой здесь, а не в отеле в США. Мы очень боимся".

Стюардесса добавила, что на этаже, где произошло самоубийство, не было камер видеонаблюдения. Оба случая произошли на 4-м этаже.

Стюардесса подчеркнула, что это не самоубийства, а умышленные убийства: "Мы знаем, что ни один из этих случаев не является самоубийством. Перед смертью Джумхур Озмен позвонил родителям и сообщил, что после рейса выйдет в отпуск и отправится вместе с семьей на отдых. А Эда купила билеты в оперу для своей семьи. Как может повеситься человек, купивший билеты в оперу?! Или зачем человеку, намеревавшемуся покончить с собой, звонить родителям и говорить об отдыхе со своей семьей?! Все это указывает, что это не было самоубийством".

Она добавила, что если загадочные случаи смерти не раскроются, все могут уволиться: "После случившегося все хотят уйти с работы. У всех есть семьи, дети. У меня маленький сын, кто будет присматривать за ним, если со мной что-то случится? Я не хочу стать жертвой подобного преступления. После перелетов мы бываем настолько уставшими, что еле доходим до номера отеля и пытаемся отоспаться. Рейсы в США бывают часто. Можно сказать, что ежедневно из Стамбула в этом направлении бывает 2-3 рейса. Сколько можно работать в таком страхе? Если загадочные убийства не будут раскрыты, следующими жертвами можем стать мы".