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    Задержан советник начальника Генштаба Турции

    Он приступил к исполнению своих обязанностей с 28 июля

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Арестован советник начальника Генштаба Вооруженных сил Турции по вопросам юстиции, генерал-майор Динчер Урал.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, он подозревается в членстве в террористической организации FETÖ.

    После попытки госпереворота FETÖ Динчер Урал был назначен на место советника Генштаба по вопросам юстиции, полковника Мухаррема Коше.

    С 28 июля, после предоставления Д.Уралу звания генерал-майора, он приступил к исполнению своих обязанностей.

    Мухаррем Коше же был арестован после 15 июля по подозрению в связи с FETÖ. 

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