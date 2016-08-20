Задержан советник начальника Генштаба Турции

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Арестован советник начальника Генштаба Вооруженных сил Турции по вопросам юстиции, генерал-майор Динчер Урал.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, он подозревается в членстве в террористической организации FETÖ.

После попытки госпереворота FETÖ Динчер Урал был назначен на место советника Генштаба по вопросам юстиции, полковника Мухаррема Коше.

С 28 июля, после предоставления Д.Уралу звания генерал-майора, он приступил к исполнению своих обязанностей.

Мухаррем Коше же был арестован после 15 июля по подозрению в связи с FETÖ.