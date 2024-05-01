Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина

Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, одновременно ведя войну.

Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, одновременно ведя войну.

Как передает Report со ссылкой на Politico, но эти атаки также привели к невероятному - крупнейшая нефтяная держава мира осталась без бензина, а местные цены на топливо резко выросли.

Издание отмечает, что цены на дизельное топливо для российских потребителей взлетели до небес, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю, согласно правительственным данным.

Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.

В прошлую среду два топливных хранилища, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками, топливо сгорело.

В этом году более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах подверглись подобным ударам, а официальные лица в Киеве заявляют, что эта отрасль является законной военной целью.

"Это как комар - когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь в ночь, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта", - об этом заявил бывший офицер британской военной разведки Филипп Ингрэм.

По словам Ингрэма, удары "имеют эффект, потому что они разрушают нефтяную инфраструктуру и другие важные объекты национальной инфраструктуры".

Он предсказал, что эту стратегию "будут изучать в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия".

В результате Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году.