В Баку произошла цепная авария с участием девяти автомобилей

Минувшей ночью на улице Рашида Бейбутова в Баку произошла цепная авария с участием девяти автомобилей.

Минувшей ночью на улице Рашида Бейбутова в Баку произошла цепная авария с участием девяти автомобилей.

Об этом сообщил Report главный инспектор отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Тогрул Насирли.

"Авария произошла в 00:54. В результате инцидента пострадал один человек. Согласно предварительным данным, двое автомобилистов решили устроить гонки, что и послужило причиной аварии", - сказал он.

По факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование, добавил Насирли.