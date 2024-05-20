О нас

В суде о хищении 143 млн в МО: Работавшие по тендеру компании принадлежали близким людям чиновника

В суде о хищении 143 млн в МО: Работавшие по тендеру компании принадлежали близким людям чиновника Продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных за хищения бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Минобороны Азербайджана генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, бывшег
Происшествия
20 мая 2024 г. 15:52
В суде о хищении 143 млн в МО: Работавшие по тендеру компании принадлежали близким людям чиновника

Продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных за хищения бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Минобороны Азербайджана генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, бывшего начальника финансового управления Сухопутных войск Минобороны Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы ВМФ Вюсала Ализаде.

Как сообщает Report, на судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева дали показания свидетели Захир Тагиев и Рагим Лачынов.

По словам свидетелей, некоторые из сотрудничавших с Минобороны по тендеру компаний принадлежали близким людям чиновника министерства.

Напомним, что подсудимые обвиняются по статье 179.4 УК (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) в хищении денег из госбюджета и нанесении ущерба государству в размере 143 млн манатов, 40 млн манатов из которых уже выплачено за период следствия.

Минфин признан потерпевшей стороной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MN-də 143 milyonluq mənimsəmə ilə bağlı məhkəmədə: Tenderlə işləyən şirkətlər vəzifəli şəxsin yaxın adamlarına məxsus idi

Другие новости из категории

В Гёйчае 24-летний парень скончался от удара током
В Гёйчае 24-летний парень скончался от удара током
19 мая 2024 г. 17:35
На участке Агсуинского перевала провалился асфальт
ФотоНа участке Агсуинского перевала провалился асфальт
19 мая 2024 г. 16:52
В Баку на ранее перекрытой из-за пожара улице возобновлено движение транспорта
ФотоВ Баку на ранее перекрытой из-за пожара улице возобновлено движение транспорта
19 мая 2024 г. 16:15
В Джалилабаде 17-летнему юноше нанесено четыре ножевых ранения
В Джалилабаде 17-летнему юноше нанесено четыре ножевых ранения
19 мая 2024 г. 12:41
В Сумгайыте обнаружена ручная граната
В Сумгайыте обнаружена ручная граната
19 мая 2024 г. 11:24
В Гобустане 35-летний мужчина пострадал в ДТП
В Гобустане 35-летний мужчина пострадал в ДТП
19 мая 2024 г. 09:03
Обнаружено тело подростка, утонувшего в Гянджачае
Обнаружено тело подростка, утонувшего в Гянджачае
19 мая 2024 г. 08:41
В Гарадагском районе Баку два человека пострадали в серьезной автомобильной аварии
В Гарадагском районе Баку два человека пострадали в серьезной автомобильной аварии
19 мая 2024 г. 06:40
В Баку 45-летняя женщина пострадала в ДТП
В Баку 45-летняя женщина пострадала в ДТП
19 мая 2024 г. 04:15
В Гарадагском районе Баку 18-летний юноша пострадал в ДТП
В Гарадагском районе Баку 18-летний юноша пострадал в ДТП
19 мая 2024 г. 01:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi