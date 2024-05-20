В суде о хищении 143 млн в МО: Работавшие по тендеру компании принадлежали близким людям чиновника

Продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных за хищения бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Минобороны Азербайджана генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, бывшег

Продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных за хищения бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Минобороны Азербайджана генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, бывшего начальника финансового управления Сухопутных войск Минобороны Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы ВМФ Вюсала Ализаде.

Как сообщает Report, на судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева дали показания свидетели Захир Тагиев и Рагим Лачынов.

По словам свидетелей, некоторые из сотрудничавших с Минобороны по тендеру компаний принадлежали близким людям чиновника министерства.

Напомним, что подсудимые обвиняются по статье 179.4 УК (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) в хищении денег из госбюджета и нанесении ущерба государству в размере 143 млн манатов, 40 млн манатов из которых уже выплачено за период следствия.

Минфин признан потерпевшей стороной.