В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины

В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины.

В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД.

Согласно информации, 20 мая около 20:00 в полицию поступила информация об убийстве на территории села Шыхлар Масаллинского район жителя села Гасымлы того же района Сеймура Алишанова (1971 года рождения) в результате выстрела из охотничьего ружья. По подозрению в совершении преступления был задержан его односельчанин Аслан Агазаде, 1994 года рождения.

Инцидент произошел на почве личного конфликта. Расследование по факту продолжается.