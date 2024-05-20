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В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины

В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины.
Происшествия
20 мая 2024 г. 22:21
В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины

В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД.

Согласно информации, 20 мая около 20:00 в полицию поступила информация об убийстве на территории села Шыхлар Масаллинского район жителя села Гасымлы того же района Сеймура Алишанова (1971 года рождения) в результате выстрела из охотничьего ружья. По подозрению в совершении преступления был задержан его односельчанин Аслан Агазаде, 1994 года рождения.

Инцидент произошел на почве личного конфликта. Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda 53 yaşlı kişini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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