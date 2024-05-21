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В Сабирабаде задержаны лица, совершившие серию краж в трех районах

В Сабирабаде задержаны лица, совершившие серию краж в трех районах В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции, были задержаны Нахид Гулиев и Вюсал Шыхалиев, подозреваемые в совершении серии краж в трех районах.
Происшествия
21 мая 2024 г. 08:23
В Сабирабаде задержаны лица, совершившие серию краж в трех районах

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции, были задержаны Нахид Гулиев и Вюсал Шыхалиев, подозреваемые в совершении серии краж в трех районах.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе предварительного расследования было установлено, что они украли 37 голов крупного и мелкого рогатого скота из шести фермерских хозяйств. Было выявлено, что указанные лица совершили аналогичные деяния в Кюрдамирском и Гаджигабульском районах.

В результате другой операции сотрудников Сабирабадского РОП были задержаны жители села Ястыгобу Шабиль Абушов и его сын Рамин. В доме по месту их жительства было обнаружено и изъято 27 кустов конопли, выращенных с оказанием специального агротехнического ухода.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследования по фактам продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜç rayonda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

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