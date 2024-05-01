Сегодня в Баку стартует VI Всемирный форум межкультурного диалога

В Баку начнет свою работу III саммит международных организаций, посвященный COP29.

В Баку начнет свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

Как сообщает Report, в рамках форума планируется провести десять панельных дискуссий и четыре пленарных заседания.

Среди тем, которые будут обсуждаться на форуме - образование, молодежь, защита культурного наследия на фоне изменения климата, ксенофобия, нелегальная миграция и другие.

В рамках форума также планируется проведение пленарного заседания “Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога” с участием более 100 религиозных лидеров из ряда стран.